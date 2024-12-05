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Уникальное исследование доказало эффективность КПТ при бессоннице и мигрени

3:18
Шоу-бизнес
Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Сочетание лекарственной терапии и когнитивно-поведенческой методики показало высокую эффективность в лечении хронической мигрени и бессонницы, часто сопровождающей головные боли. Это подтвердило исследование Сеченовского Университета, проведённое в Клиническом центре наук о здоровье. В нём приняли участие 96 человек в возрасте около 35 лет, и уже через три месяца 85% пациентов показали значительное улучшение состояния. Об этом информирует веб-ресурс Наука.рф.

Результаты исследования представили на конференции "Актуальные проблемы сомнологии". Как пояснила врач-невролог и доцент Сеченовского Университета Вероника Головачёва, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) позволяет не только стабилизировать сон, но и сократить количество приступов мигрени. Она включает такие техники, как управление временем сна, контроль стимулов, медитация и упражнения на релаксацию.

Одним из методов является график сна, который ограничивает время, проводимое в постели, и корректируется еженедельно. Это помогает устранить стресс, связанный с нерегулярным режимом сна. Пациентам также рекомендуют избегать деятельности в кровати, кроме сна или интимной близости, и вставать, если за 20 минут не удаётся заснуть. Важным элементом терапии стали релаксационные упражнения, такие как прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, глубокое дыхание и визуализация спокойных мест.

КПТ включает техники mindfulness, например, "десять благодарностей", где перед сном пациент пересчитывает позитивные моменты дня, а также "сканирование тела" и "осознанное дыхание". Для борьбы с тревожными мыслями используется метод "сократовского диалога", помогающий сомневаться в собственных страхах, и упражнение на разработку поддерживающих установок.

Для пациентов с мигренью КПТ дополняется рекомендациями по повышению активности днём, лечебной гимнастикой и контролем поз во время работы за компьютером. Ограничивается бесконтрольное употребление обезболивающих, а также корректируется диета, исключающая продукты, которые могут провоцировать мигрень.

За участниками исследования наблюдали в течение 18 месяцев. Эффективность оценивалась по снижению частоты приступов мигрени на 50% и уменьшению индекса хронической инсомнии. Этот индекс, определяющий тяжесть расстройства сна, снизился у участников в среднем на 8 баллов. В результате у большинства пациентов улучшились эмоциональное состояние и повседневная активность.

Программу терапии разработали под руководством Владимира Парфёнова, заведующего кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета, и доцента Михаила Полуэктова. Результаты опубликованы в авторитетных научных журналах. По словам Вероники Головачёвой, методика может быть включена в клинические рекомендации после проведения дополнительных исследований.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

Когнити́вно-поведе́нческая психотерапи́я или когнити́вно-бихевиора́льная психотерапи́я (англ. cognitive behavioural therapy, CBT), или когнити́вно-поведе́нческая терапи́я (КПТ), — широко распространённая комплексная форма психотерапии, сочетающая в себе когнитивную терапию с поведенческой терапией.

Невроло́гия (от др.-греч. νεῦρον — нерв, и λόγος «учение, наука»; «наука о нервах») — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии.

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