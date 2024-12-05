Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите попасть в настоящую сказку? Приезжайте в природный парк Олений
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Бьянка раскрыла, зачем артистам алкоголь в райдере
Учёные фиксируют необъяснимые явления: новая гипотеза о бессмертии души
Айза-Лилуна Ай объяснила, чем Бали лучше России: надо много работать
Что делать, если груша начинает сохнуть
Какие витамины и БАДы помогут поддержать иммунитет, рассказала врач
Беговая дорожка: как превратить скучное занятие в удовольствие
Оксана Самойлова объяснила, как ей удаётся держать в подчинении Джигана

Сергей Лазарев высмеял поправившуюся Леру Кудрявцеву: надо меньше есть

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев с юмором прокомментировал ситуацию, связанную с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Как известно, Лера призналась, что набрала семь лишних килограммов.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева
Фото: vk.com by канал интересные видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

Бывшие возлюбленные встретились на съёмках новогоднего выпуска шоу "Аватар", который выйдет 29 декабря. Артист запечатлел телеведущую в тот момент, когда она перекусывала печеньем. Заметив, что идёт запись, Кудрявцева начала позировать, но всё равно осталась недовольна своим внешним видом. Она предположила, что проблема в плохом освещении, однако у Сергея было другое мнение.

"Надо просто меньше есть печенек", — с улыбкой отметил Лазарев.

Кудрявцева объяснила, что не может с собой ничего поделать, так как постоянно хочет есть. Недавно в своём блоге она уже жаловалась на то, что поправилась.

Ранее Елена Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжёлой операции.

 

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Еда и рецепты
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне Аудио 
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Антарктида под угрозой: вулканы подо льдом могут проснуться
Суд отобрал землю и дом у Александра Невзорова* в Петербурге
Shell и Equinor объединяют усилия на континентальном шельфе
Лариса Долина рассказала, что учится рэпу
Секрет приготовления идеальной тушёной капусты
Волшебный танец Геминиды: в небе разгорится последний звездопад 2024 года
Прохор Шаляпин высказался о ценах в Большой театр: неадекватные
Бабушка Никиты Преснякова призналась, что внук отдалился от семьи
Как обеспечить идеальные условия для замиокулькаса
Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.