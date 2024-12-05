Сергей Лазарев высмеял поправившуюся Леру Кудрявцеву: надо меньше есть

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Певец Сергей Лазарев с юмором прокомментировал ситуацию, связанную с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Как известно, Лера призналась, что набрала семь лишних килограммов.

Фото: vk.com by канал интересные видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

Бывшие возлюбленные встретились на съёмках новогоднего выпуска шоу "Аватар", который выйдет 29 декабря. Артист запечатлел телеведущую в тот момент, когда она перекусывала печеньем. Заметив, что идёт запись, Кудрявцева начала позировать, но всё равно осталась недовольна своим внешним видом. Она предположила, что проблема в плохом освещении, однако у Сергея было другое мнение.

"Надо просто меньше есть печенек", — с улыбкой отметил Лазарев.

Кудрявцева объяснила, что не может с собой ничего поделать, так как постоянно хочет есть. Недавно в своём блоге она уже жаловалась на то, что поправилась.

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Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».





Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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