Елена Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжёлой операции: ей распилили обе челюсти

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Юмористка Елена Воробей в интервью "ТН звёзды" рассказала, что её дочери Соне в августе 2024 года была проведена сложная операция — остеотомия челюстей. Она отметила, что девушке предстоит долгий путь восстановления.

Фото: vk.com by канал Моё КИНО в 4К, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Воробей

Артистка пояснила, что необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за риска раннего инфаркта.

"Я держала дочь за руку, когда после операции её тошнило кровью. Когда на твоих глазах хирургический тазик наполняется кровью, ты не можешь ничего сделать, кроме как позвать доктора. А тебе говорят, что это нормально. Головой понимаешь, но сердце разрывается", — поделилась своими переживаниями Елена Воробей.

По словам артистки, на данный момент у Сони уже вытащили шесть шурупов и установили корректирующую брекет-систему. Во время операции ей распилили обе челюсти, поэтому необходимо, чтобы выросла собственная костная ткань.

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Уточнения

Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Лебенбаум) (бел. Алена Якаўлеўна Верабей; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог.



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