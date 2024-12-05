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Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Малахов рассекретил имя соведущей новогоднего огонька.

Телеведущий Андрей Малахов и коуч Эмма Салимова
Фото: https://www.instagram.com/malakhov007 by Инстаграм Андрея Малахова is licensed under public doman
Телеведущий Андрей Малахов и коуч Эмма Салимова

Андрей Малахов опубликовал в "Инстаграме"* фотографии в компании коуча Эммы Салимовой. Именно с ней звезда ТВ проведёт в парном конферансе новогодний огонёк.

"Спешу представить вам мою новую соведущую новогоднего огонька! (пока только на время фото, но Николай Басков уже кусает локти)", — написал Малахов под снимком с Салимовой.

Ведущий отметил, что знает Эмму как искреннего человека, который умеет блестяще налаживать связи с людьми.

"Она точно знает, как научить любого красиво общаться и поддерживать отношения!" — объяснила Андрей.

Ранее директор PR-агентства рассказала, как артистов выбирают для участия в голубых огоньках на ТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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