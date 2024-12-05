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Стало известно, почему голливудские звёзды отказываются от соцсетей

1:08
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудские звёзды первой величины, как правило, не делятся своей личной жизнью в социальных сетях из-за страха оказаться в уязвимом положении. Об этом пишет RadarOnline.

Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голливуд

Такие знаменитости, как Джордж Клуни, сёстры Олсен и Скарлетт Йоханссон, объясняют, что не хотят быть слишком открытыми для всех. Они также отмечают, что, имея аккаунты в социальных сетях, человек может в любой момент потерять свою репутацию.

"Представьте себе: вы приходите домой после вечеринки, выпили слишком много, смотрите телевизор, и кто-то вас раздражает. Вы говорите: "Эээээ"и отвечаете на их выпады. А утром просыпаетесь и понимаете, что вашей карьере пришёл конец", — объяснял свою позицию Джордж Клуни.

Именно страх не позволяет артистам заводить блоги и делиться чем-то личным. Актриса Сандра Буллок, например, переживает, что выложенное в сеть фото останется там навсегда, даже если она захочет его удалить.

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Уточнения

 
 Голливу́д (англ. Hollywood ['hɒlıwʊd]: holly «падуб» + wood «лес») — район Лос-Анджелеса, расположенный к северо-западу от центра города, в штате Калифорния. Традиционно Голливуд ассоциируется с американской киноиндустрией, поскольку в этом районе находится много киностудий и живут многие известные киноактёры.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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