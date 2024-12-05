Лариса Долина рассказала, что учится рэпу

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Народная артистка России Лариса Долина стала гостьей шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". В беседе она призналась, что учится читать рэп, и этот процесс оказался сложнее, чем она ожидала.

Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лариса Долина

Певица не скрывает, что тщательно выбирает композиции для исполнения и часто отказывает авторам. Ей нравится открывать в себе новые грани и расширять горизонты.

"Речь идёт о разных стилях. Например, я сейчас постепенно осваиваю рэп и уже записала несколько песен. Это действительно очень сложная задача, и сразу не получается, рэпу действительно нужно учиться", — отметила Лариса Долина.

Также она рассказала, что в следующем году планирует провести большой трибьют-концерт в честь своего 70-летнего юбилея.

Ранее стало известно о том, что британскую группу ограбили в США.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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