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Лариса Долина рассказала, что учится рэпу

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина стала гостьей шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". В беседе она призналась, что учится читать рэп, и этот процесс оказался сложнее, чем она ожидала.

Лариса Долина
Фото: youtube.com by канал Они потрясли мир, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лариса Долина

Певица не скрывает, что тщательно выбирает композиции для исполнения и часто отказывает авторам. Ей нравится открывать в себе новые грани и расширять горизонты.

"Речь идёт о разных стилях. Например, я сейчас постепенно осваиваю рэп и уже записала несколько песен. Это действительно очень сложная задача, и сразу не получается, рэпу действительно нужно учиться", — отметила Лариса Долина.

Также она рассказала, что в следующем году планирует провести большой трибьют-концерт в честь своего 70-летнего юбилея.

Ранее стало известно о том, что британскую группу ограбили в США.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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