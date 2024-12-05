Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США

Участники британской инди-группы Sports Team стали жертвами ограбления, произошедшего под дулом пистолета всего через десять минут после начала их гастролей по США. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на CNN.
Инцидент произошёл на заправочной станции в штате Калифорния, когда музыканты решили выпить кофе в своём гастрольном фургоне.
"Только что нас ограбили под дулом пистолета на 10-й минуте нашего тура по США", — поделились они в социальных сетях.
По словам артистов, грабители были в чёрных масках. Они забрали камеры, ноутбуки, сценическое оборудование и множество других личных вещей. Солист группы Алекс Райс также отметил, что у троих участников были украдены паспорта.
Группа немедленно обратилась в полицию по поводу взлома и получила указание отправить онлайн-заявление. Несмотря на произошедшее, музыканты решили не отменять гастроли.
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Гастро́ли ранее «га́строль» (нем. Gastrolle, от Gast — «гость» и Rolle — «роль») — выступление артиста или коллектива артистов вне места его постоянной деятельности — на чужой сцене в другом районе, городе, регионе или государстве.
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