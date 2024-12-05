Участников британской группы ограбили под дулом пистолета в первые 10 минут поездки по США

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Участники британской инди-группы Sports Team стали жертвами ограбления, произошедшего под дулом пистолета всего через десять минут после начала их гастролей по США. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на CNN.

Фото: instagram.com by аккаунт группы Sports Team в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Британская группа Sports Team

Инцидент произошёл на заправочной станции в штате Калифорния, когда музыканты решили выпить кофе в своём гастрольном фургоне.

"Только что нас ограбили под дулом пистолета на 10-й минуте нашего тура по США", — поделились они в социальных сетях.

По словам артистов, грабители были в чёрных масках. Они забрали камеры, ноутбуки, сценическое оборудование и множество других личных вещей. Солист группы Алекс Райс также отметил, что у троих участников были украдены паспорта.

Группа немедленно обратилась в полицию по поводу взлома и получила указание отправить онлайн-заявление. Несмотря на произошедшее, музыканты решили не отменять гастроли.

Ранее Геннадий Хазанов поделился своими мыслями о творческом будущем Михаила Галустяна.

Уточнения

Гастро́ли ранее «га́строль» (нем. Gastrolle, от Gast — «гость» и Rolle — «роль») — выступление артиста или коллектива артистов вне места его постоянной деятельности — на чужой сцене в другом районе, городе, регионе или государстве.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.