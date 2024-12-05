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Геннадий Хазанов объяснил, почему Михаил Галустян не сможет достичь успеха

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в эфире шоу Sheinkin40 высказал своё мнение о юмористе Михаиле Галустяне. По его мнению, Галустян — талантливый человек, но ему не хватает достойного наставника, который мог бы направить его энергию и творчество в нужное русло.

Михаил Галустян
Фото: vk.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Галустян

Хазанов отметил, что ему искренне жаль Михаила Галустяна, ведь у него огромный потенциал. Однако, как он считает, у артиста нет возможности достичь успеха в профессии. Геннадий Хазанов выразил сожаление, что на пути Михаила Галустяна не встретились такие талантливые режиссёры, как Рязанов, Гайдай и Данелия, которые могли бы помочь ему раскрыть свой талант и достичь высот в искусстве.

Геннадий Хазанов признался, что пытался связаться с Михаилом Галустяном, чтобы пригласить его выступить на сцене Московского театра Эстрады. Он позвонил жене артиста, но мужчина не соизволил перезвонить.

Ранее стало известно, что пятилетний сын Виктории Лопырёвой был прооперирован в Дубае.

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.

Генна́дий Ви́кторович Хаза́нов (род. 1 декабря 1945, Москва, СССР) — советский и российский артист эстрады, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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