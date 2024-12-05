Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что несмотря на всю его нелюбовь к труду, работа всё же его настигла.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин записал в социальных сетях видео, на котором жалуется подписчикам, что его заставили работать, хотя он родился на свет для другого.

"Я создавался для любви, счастья, удовольствий. Так бы хотелось солнышко, пляжик, коктейльчик", — высказался выпускник "Фабрики звёзд".

Певец не скрывает своего отвращения к любой работе. Он открыто признаётся, что хотел бы иметь солидный счёт в банке, чтобы жить на проценты и ни о чём не беспокоиться.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин выпросил путёвку на Мальдивы у светской львицы Лены Лениной, которая попарила его в бане.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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