Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что несмотря на всю его нелюбовь к труду, работа всё же его настигла.
Прохор Шаляпин записал в социальных сетях видео, на котором жалуется подписчикам, что его заставили работать, хотя он родился на свет для другого.
"Я создавался для любви, счастья, удовольствий. Так бы хотелось солнышко, пляжик, коктейльчик", — высказался выпускник "Фабрики звёзд".
Певец не скрывает своего отвращения к любой работе. Он открыто признаётся, что хотел бы иметь солидный счёт в банке, чтобы жить на проценты и ни о чём не беспокоиться.
Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин выпросил путёвку на Мальдивы у светской львицы Лены Лениной, которая попарила его в бане.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.