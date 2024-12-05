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Айза высмеяла бывшую жену рэпера Гуфа за жалобы на маленькие алименты

Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова отреагировала на упрёки бывшей жены рэпера Гуфа о том, что музыкант платит мало алиментов.

Блогер Айза Долматова
Фото: https://vk.com/aizaanohina1 by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public doman
Блогер Айза Долматова

Айза обвиняла рэпера Гуфа в том, что он не помогает воспитывать их общего сына Сэма. Теперь с теми же жалобами стала выступать экс-супруга Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) Юлия Ковпак.

Неожиданно на защиту рэпера встала блогер Айза. Она заявила, что в шоке от того, что экс-супруга музыканта недовольна выплатами на дочь.

"Я справлялась с сыном без алиментов больше 10 лет. И только сейчас подняла вопрос с ними, потому что Сэм растёт, его запросы тоже растут", — объяснила Айза.

Она рассказала, что много денег у неё уходит на оплату дополнительных занятий сына, который занимается программированием и иностранными языками.

Айза отметила, что именно Гуф покрывает все расходы на образование сына, тогда как все остальные траты она берёт на себя.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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