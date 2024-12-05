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Сергей Шнуров рассказал, что воспитывает шесть кошек и кота

0:59
Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что спасает его от одиночества после развода.

Певец Сергей Шнуров
Фото: https://vk.com/s_shnurov by ВК-аккаунт Сергея Шнурова is licensed under public doman
Певец Сергей Шнуров

Осенью 2024 года 51-летний Сергей Шнуров расторг брак с женой Ольгой Абрамовой, которая родила ему двоих детей.

Шнуров погрузился в творчество, позвав в свою группы новую солистку, блогера Инстасамку.

Не только музыка помогает артисту настраиваться на позитив. Отвлекают его от проблем и кошки, содержать которых, по словам певца, очень дорого. Всего, по признанию музыканта, у него шесть кошек и кот.

"Они абы что не едят, питание для них стоит дорого, а их туалет ещё дороже. Вот и приходится выпускать альбомы", — цитирует слова Сергея Шнурова издание "7 Дней".

Ранее сообщалось, что сергей Шнуров запретил Ксении Собчак слушать его новый музыкальный альбом.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, телеведущий, продюсер, художник и общественный деятель. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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