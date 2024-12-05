Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на её поцелуй с Natan

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка, известная под своим настоящим именем Татьяна Липницкая, в интервью журналистке Алёне Жигаловой поделилась своими переживаниями о реакции возлюбленного, личность которого она предпочитает не раскрывать, на её публичный поцелуй с рэпером Natan, известным как Алишер Мирзохонов.

Фото: vk.com by Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бьянка

Артистка рассказала, что мужчина, с которым она не может быть вместе, был искренне расстроен тем, что увидел.

"Он был очень расстроен, это было заметно. Я сказала ему, что это было лишь частью шоу, и мы всё равно не вместе, поэтому он не имеет права предъявлять мне какие-либо претензии. Я делаю то, что хочу", — призналась певица.

Алёна Жигалова попыталась выяснить, почему два взрослых и свободных человека, которые любят друг друга, не могут быть вместе. Бьянка ответила, что её избранник является человеком без определённого места жительства, известным в мире шоу-бизнеса, и поэтому она не готова раскрыть его имя.

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Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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