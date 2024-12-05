Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса
Какой напиток идеально дополнит новогодний стол
Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей
Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40
Мистика или наука: почему коты замирают и смотрят в одну точку
Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
3 рецепта детокс-воды для плоского живота
Ирина Салтыкова объяснила, почему артисты повышают гонорары
Леонид Агутин практически перестал общаться со старшей дочерью: что случилось?

Бьянка раскрыла реакцию возлюбленного на её поцелуй с Natan

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка, известная под своим настоящим именем Татьяна Липницкая, в интервью журналистке Алёне Жигаловой поделилась своими переживаниями о реакции возлюбленного, личность которого она предпочитает не раскрывать, на её публичный поцелуй с рэпером Natan, известным как Алишер Мирзохонов.

Бьянка
Фото: vk.com by Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бьянка

Артистка рассказала, что мужчина, с которым она не может быть вместе, был искренне расстроен тем, что увидел.

"Он был очень расстроен, это было заметно. Я сказала ему, что это было лишь частью шоу, и мы всё равно не вместе, поэтому он не имеет права предъявлять мне какие-либо претензии. Я делаю то, что хочу", — призналась певица.

Алёна Жигалова попыталась выяснить, почему два взрослых и свободных человека, которые любят друг друга, не могут быть вместе. Бьянка ответила, что её избранник является человеком без определённого места жительства, известным в мире шоу-бизнеса, и поэтому она не готова раскрыть его имя.

Ранее отец Жанны Фриске высказался по поводу разоблачения Дмитрия Шепелева.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Названа лучшая тренировка для укрепления мышц и суставов
Цифровое золото на пике — рекордная цена биткоина вызвала новые ожидания
Археологи обнаружили идеально сохранившуюся древнюю могилу гунна в Ростовской области
В Крыму туристам на Новый год предложат 100 бесплатных экскурсий
Вредные привычки водителей: как они разрушают ваш автомобиль
Не только собаки: кошки тоже могут реагировать на команды
Выращивание бегонии: от семян до яркого сада
Россиянам рассказали, как организовать гардеробную
Опасности самовыгула питомцев: от травм до кражи животных
Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.