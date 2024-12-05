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Оксана Самойлова объяснила, как ей удаётся держать в подчинении Джигана

Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова заявила, что с помощью сковородки добивается послушания от Джигана.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова рассказала, что применяет рукоприкладство с целью воспитания мужа, рэпера Джигана. Она уверена, что данный метод — самый эффективный.

"Я просто бью Джигана сковородкой, если у нас возникают семейные проблемы", — рассказала звезда Интернета в "ШБ-шоу".

Она отметила, что лучший супруг — это подкаблучник.

Самойлова показывала кадры, на котором Джиган слегка шлёпает сына Давида по пятой точке в воспитательных целях. 

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову выгнали из арендованного дома из-за козы Мими.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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