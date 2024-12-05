Оксана Самойлова объяснила, как ей удаётся держать в подчинении Джигана

Блогер Оксана Самойлова заявила, что с помощью сковородки добивается послушания от Джигана.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова рассказала, что применяет рукоприкладство с целью воспитания мужа, рэпера Джигана. Она уверена, что данный метод — самый эффективный.

"Я просто бью Джигана сковородкой, если у нас возникают семейные проблемы", — рассказала звезда Интернета в "ШБ-шоу".

Она отметила, что лучший супруг — это подкаблучник.

Самойлова показывала кадры, на котором Джиган слегка шлёпает сына Давида по пятой точке в воспитательных целях.

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову выгнали из арендованного дома из-за козы Мими.

Уточнения

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