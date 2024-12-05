Певица Бьянка раскрыла надпись на кольце, которое ей подарил Natan

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) в разговоре с журналисткой Алёной Жигаловой поделилась тем, что на кольце, которое ей подарил женатый артист, рэп-исполнитель Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), выгравировано "Спаси и сохрани".

По словам Бьянки, это кольцо вряд ли можно назвать обручальным.

"Может быть, мне стоит вернуть его ему? Мы говорили о музыке, и я, наверное, сказала что-то грустное, и он сделал мне этот подарок", — поделилась подробностями певица.

Кроме того, она сообщила, что их совместная песня не будет опубликована, потому что артист считает её "сырой". Бьянка уверена, что мужчина сам не знает, чего хочет, и поэтому никогда не сможет стать самостоятельным музыкантом.