Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канадские власти разгадывают загадку неонового оленя
Геннадий Хазанов объяснил, почему Михаил Галустян не сможет достичь успеха
4 правила, которые продлят жизнь вашему мотору
7 ошибок, из-за которых вы можете преждевременно постареть
Названы пять напитков, которые помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови
Пятилетний сын Лопырёвой перенёс операцию в Дубае
Фитнес-корсет: стильный аксессуар или угроза фигуре
Сергей Соседов прошёлся по Алле Пугачёвой: когда Господь хочет наказать, отнимает мозги
Сергей Шнуров раскрыл своё отношение к алкоголю: есть наркотики посильнее

Продюсер объяснил возвращение Ренаты Литвиновой в Россию

0:59
Шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что могло заставить актрису Ренату Литвинову приехать в Москву после её переезда в Европу.

Актриса Рената Литвинова
Фото: https://vk.com/renatalitvinova by ВК-аккаунт Ренаты Литвиновой is licensed under public doman
Актриса Рената Литвинова

Приезд проживающей во Франции Ренаты Литвиновой в Россию не остался незамеченным. Актрису увидели позирующей в локациях Москвы.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова работает в ночном клубе Европы.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Рената Литвинова ненадолго вернулась в РФ. Он напомнил, что ранее звезда театра и кино уже приезжала в родную страну. Эксперт считает, что в столицу актрису привело желание заработать.

"Я не думаю, что это окончательное возвращение Ренаты Литвиновой. Насколько я слышал, она уже приезжала когда-то. Это, возможно, какие-то приезды для заработка", — цитирует слова продюсера URA.RU

Эксперт считает, что уехавшие артисты не упускают случая заработать в России.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП
Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма
Британия признала зависимость от поставок рыбы из России
В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса
Какой напиток идеально дополнит новогодний стол
Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей
Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40
Мистика или наука: почему коты замирают и смотрят в одну точку
Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
3 рецепта детокс-воды для плоского живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.