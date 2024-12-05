Продюсер объяснил возвращение Ренаты Литвиновой в Россию

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что могло заставить актрису Ренату Литвинову приехать в Москву после её переезда в Европу.

Фото: https://vk.com/renatalitvinova by ВК-аккаунт Ренаты Литвиновой is licensed under public doman Актриса Рената Литвинова

Приезд проживающей во Франции Ренаты Литвиновой в Россию не остался незамеченным. Актрису увидели позирующей в локациях Москвы.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова работает в ночном клубе Европы.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Рената Литвинова ненадолго вернулась в РФ. Он напомнил, что ранее звезда театра и кино уже приезжала в родную страну. Эксперт считает, что в столицу актрису привело желание заработать.

"Я не думаю, что это окончательное возвращение Ренаты Литвиновой. Насколько я слышал, она уже приезжала когда-то. Это, возможно, какие-то приезды для заработка", — цитирует слова продюсера URA.RU

Эксперт считает, что уехавшие артисты не упускают случая заработать в России.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.