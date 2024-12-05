Певица Валерия рассказала, что запрещает Иосифу Пригожину

Певица Валерия, находящаяся в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже много лет, поделилась, что не приветствует сюрпризы от своего супруга. Она утверждает, что за время совместной жизни они оба осознали, что в этом нет необходимости.

В беседе с "МК" артистка объяснила, что у них с мужем общий бюджет, и все покупки они обсуждают вместе.

"Я давно сказала ему: "Давай без сюрпризов". Ведь сюрприз должен быть не только полезным, но и нужным. У нас случалось, что когда я видела какой-то подарок от Иосифа, то удивлялась: "Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?" Поэтому сегодня мы все сюрпризы обсуждаем", — поделилась исполнительница.

Валерия и Иосиф поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы. У пары нет общих детей, но у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений.