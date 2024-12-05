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Прохор Шаляпин рассказал, как у его возлюбленной ночью в кровати остановилось дыхание

0:51
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин вспомнил, как испугался, когда его избранница ночью неожиданно перестала дышать.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: https://t.me/s/achaliapin by Телеграм-канал Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Любитель возрастных женщин Прохор Шаляпин рассказал, как однажды не на шутку обеспокоился, когда перестал слышать дыхание своей любимой, которая спала с ним ночью в кровати.

Он отметил, что сначала его подруга громко сопела и храпела, а потом затихла.

"Не дай Бог что, потом сиди у Малахова объясняй, что я её не душил", — сказал певец в интервью на Патриках.

Артист объяснил, что всё закончилось благополучно. Он с силой толкнул возлюбленную, чтобы та снова "завелась". Потом он узнал, что существует такое заболевание, когда дыхание останавливается, поэтому он поступил правильно, растолкав женщину.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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