Дочь Джигана и Самойловой комплексует на фоне красоты звёздной матери

Старшая дочь известной блогерши Оксаны Самойловой и певца Джигана, Ариела, рассказала о своих комплексах, связанных с внешностью.

В рамках шоу "Большое переселение" она поделилась своими переживаниями с матерью. Девушка призналась, что её не устраивает собственная внешность, в то время как свою маму она считает очень красивой. По её словам, Оксана Самойлова в жизни выглядит так же прекрасно, как и в социальных сетях.

"Мама очень красивая. А я получилась какой-то смесью. Мне не нравится", — поделилась Ариела.

Оксана Самойлова считает, что её дочь переживает переходный возраст, поэтому испытывает недовольство своей внешностью. Однако блогерша уверена, что с возрастом Ариела научится принимать и любить себя. Она подчеркнула, что они с мужем постоянно говорят девочке о её красоте.