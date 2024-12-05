Суд отобрал землю и дом у Александра Невзорова* в Петербурге

Суд принял решение о конфискации земли и дома у известного телеведущего Александра Невзорова, который был признан в России иностранным агентом и экстремистом.

Как стало известно из Telegram-канала Mash, речь идёт о земельном участке на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, стоимость которого оценивается в восемь миллионов рублей. На этой территории расположены особняк, хозяйственные постройки и конюшни.

Александр Невзоров, проживающий за границей, пытался переоформить имущество на свою жену и тёщу. Однако суд признал эти сделки недействительными, так как они были совершены участниками экстремистского объединения. В результате земля и дом были переданы в доход государства.

В июле Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его жену Лидию экстремистским объединением и постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. Это первый случай в России, когда семья была признана таким объединением.