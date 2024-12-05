Прохор Шаляпин высказался о ценах в Большой театр: неадекватные

Певец Прохор Шаляпин высказал своё мнение о ценах на билеты в Большой театр, назвав их завышенными.

Россияне в считанные минуты раскупили билеты на предновогодний спектакль "Щелкунчик", стоимость которых достигала 50 тысяч рублей. По мнению Прохора Шаляпина, такие цены являются неоправданно высокими.

"Большой театр не может вместить всех желающих, так как имеет ограниченное количество мест. Я считаю, что цены на билеты, конечно, завышены. Это слишком дорого для людей", — цитирует его издание "Страсти".

Шаляпин выразил уверенность, что цены могли бы быть более приемлемыми, если бы они направлялись на развитие культуры или на зарплаты артистам. Однако из-за спекуляций стоимость билетов становится непосильной для многих.

В заключение, певец отметил, что выступает против коррупции, которая, к сожалению, имеет место во многих сферах жизни.