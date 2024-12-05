Адвокат Сарика Андеасяна объяснил, как в крови режиссёра оказался алкоголь

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян пытается оспорить решение суда о лишении его водительских прав в нетрезвом виде.

Фото: https://t.me/sarikandreasyan by ВК-аккаунт Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян

Режиссёр сериала "Чикатило" Сарик Андреасян не согласен с лишением его водительским прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Адвокат кинодеятеля объяснил, как малая доля алкоголя попала в кровь Андреасяну.

Представитель режиссёра рассказал, что остановился перед постом ГИБДД абсолютно трезвым. Во время разговора со стражами правопорядка он выпил некую жидкость, будучи уверенным в том, что пьёт минеральную воду.

Алкотестер показал 0,84 промилле алкоголя в крови режиссёра. Как сообщает Telegram-канал Shot, суд принял во внимание доводы защиты и перенёс заседание на середину декабря.

Ранее Сарик Андреасян показал всех своих детей на одном фото.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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