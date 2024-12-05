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Отец Жанны Фриске высказался о сливах Дмитрия Шепелева: всегда знал!

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владимир Копылов, отец покойной певицы Жанны Фриске, прокомментировал заявление журналистки Алёны Жигаловой о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев якобы разглашал в прессе информацию о болезни артистки.

отец Жанны Фриске
Фото: vk.com by канал Super.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отец Жанны Фриске

В интервью "КП" мужчина отметил, что всегда знал и говорил о непорядочности бывшего возлюбленного своей дочери, который в настоящее время запрещает ему видеться с внуком.

"Дмитрий, мягко говоря, не заслуживает доверия. Хотя сама Алёна, когда я был гостем в её программе "Алёна, блин!", с убеждённостью утверждала, что Шепелев не мог быть источником информации, и доказывала, что это неправда", — сказал отец Фриске.

Алёна Жигалова в программе Дмитрия Диброва "Миллион вопросов" поделилась, что у неё есть доказательства того, что именно Дмитрий Шепелев раскрывал журналистам состояние больной раком Жанны Фриске.

Ранее Владимир Лёвкин перед смертью сделал признание о сыне.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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