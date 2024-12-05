Владимир Лёвкин перед смертью удивил признанием о сыне: что сказал певец

Певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин в одном из последних интервью поделился своей мечтой о том, чтобы иметь ещё детей, возможно, сына.
Владимир Лёвкин много лет боролся с онкологическим заболеванием, но никогда не зацикливался на своих проблемах, предпочитая мыслить позитивно. Он мечтал о том, чтобы его семья стала ещё больше.
"Если честно, мне очень хочется родить ещё детей, может быть, сына. Хотя я и сам в душе до сих пор ребёнок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок", — цитирует артиста издание "7Дней.ru".
У Владимира Лёвкина было двое дочерей: старшая дочь Виктория от первого брака и девочка Ника от его супруги Марины Лёвкиной. Он ушёл из жизни 17 ноября 2024 года в результате пневмонии.
Ранее певица Бьянка дала совет россиянам, у которых снизилось либидо.
Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.