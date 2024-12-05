Владимир Лёвкин перед смертью удивил признанием о сыне: что сказал певец

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1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин в одном из последних интервью поделился своей мечтой о том, чтобы иметь ещё детей, возможно, сына.

Владимир Лёвкин
Фото: vk.com by канал Телеканал РОССИЯ 1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Лёвкин

Владимир Лёвкин много лет боролся с онкологическим заболеванием, но никогда не зацикливался на своих проблемах, предпочитая мыслить позитивно. Он мечтал о том, чтобы его семья стала ещё больше.

"Если честно, мне очень хочется родить ещё детей, может быть, сына. Хотя я и сам в душе до сих пор ребёнок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок", — цитирует артиста издание "7Дней.ru".

У Владимира Лёвкина было двое дочерей: старшая дочь Виктория от первого брака и девочка Ника от его супруги Марины Лёвкиной. Он ушёл из жизни 17 ноября 2024 года в результате пневмонии.

Ранее певица Бьянка дала совет россиянам, у которых снизилось либидо.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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