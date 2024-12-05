Певица Мия Бойка заявила о готовности выйти замуж и родить детей

27-летняя гроза квадроберов, певица Мия Бойка объяснила, чем её привлекает перспектива стать замужней женщиной.
Мия Бойка заявила, что готова распрощаться со свободной жизнью и стать супругой. Она отметила, что хочет родить детей.
Певица объяснила, что её не устраивают короткие отношения. Звезда призналась, что мечтает прожить с одним единственным избранником всю оставшуюся жизнь.
"Мне кажется, кайф. Мне бы не хотелось встретиться и разойтись быстро", — поделилась певица своими желаниями на SnowПати'25.
Ранее сообщалось, что Мия Бойка встретилась с мамой девочки-квадробера, которую она пристыдила на сцене во время своего концерта.
Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое ассоциируется с перемещением на четырёх конечностях.
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