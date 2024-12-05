Бьянка дала совет россиянам с низким либидо

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Бьянка, известная также как Татьяна Липницкая, в интервью для Life.ru дала несколько советов россиянам, которые испытывают снижение либидо по различным причинам.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бьянка

Она выразила сомнение в достоверности информации о том, что за последний год либидо у многих людей упало. Бьянка убеждена, что на самом деле всё в порядке. Она посоветовала взглянуть на мужчин и женщин с другой стороны, без обид и старых историй.

"Я считаю, что каждую историю нужно начинать заново и верить, что в этот раз всё будет так, как я хочу", — поделилась певица.

Бьянка также объяснила свой скандальный поцелуй с женатым рэпером Natan на шоу "Звёзды в джунглях". По её словам, это было сделано для привлечения внимания.

Ранее звезда Comedy Club поделился своими впечатлениями о жизни в Таиланде.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



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