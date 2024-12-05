Звезда Comedy Club высказался о жизни в Таиланде: ад во всём

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юморист и звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили раскритиковал жизнь в Таиланде в новом интервью для Сергея Матросова. Он отметил, что не представляет, как можно эмигрировать в эту страну.

Фото: vk.com by канал шоу Вписка, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Бебуришвили

Бебуришвили негативно высказался о местных жителях и кухне, которую назвал слишком экзотичной и тяжёлой. Выяснилось, что ему не всегда удавалось найти общий язык с тайцами из-за их манеры разговора.

"Для меня эта страна — это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал. Здесь же просто ад во всём", — отметил юморист.

В июне 2023 года Андрей Бебурешвили женился на возлюбленной Марии, которая ждала от него ребёнка. В августе у них родилась дочь, имя которой они не раскрывают.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о драке с Анной Хилькевич.

Уточнения

Андре́й Гео́ргиевич Бебуришви́ли (род. 11 сентября 1992, Волгоград) — российский стендап-комик, резидент «Comedy Club», телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.