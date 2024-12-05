Самбурская вспомнила о драке с Хилькевич во время съёмок известного телесериала

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Настасья Самбурская, известная актриса, рассказала о слухах по поводу не сложившихся отношений с коллегой Анной Хилькевич на съёмочной площадке сериала "Универ".

Фото: vk.com by канал Настасья Самбурская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Настасья Самбурская

По словам Самбурской, в самом начале выхода проекта, на одной из презентаций, журналист предложил им разыграть сцену драки в туалете, чтобы привлечь внимание к сериалу. Будучи тогда молодыми и не имея опыта в области пиара, они согласились на эту идею.

Однако, как подчеркнула Самбурская, другие СМИ начали активно распространять видеозапись этой сцены и писать о том, что их якобы развели по разным гримёркам. Но вся эта информация была ложной и не имела под собой никаких оснований. В заключение Настасья Самбурская назвала эту историю неудачным пиар-ходом.

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Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.



Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.



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