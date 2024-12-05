Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая
Названо выгодное время для обращения за льготной ипотекой
Профессиональные методы восстановления волос в зимний сезон
Все думают, что СВО где-то там, а на самом деле угроза существует и у нас, — заявил участник спецоперации
Загадка, которая заставит вас смеяться: спектакль Мой дом – твой дом
Как изменится семейная ипотека в 2025 году
Зачем дачники собирают шишки в лесу и приносят их в сад
5 привычек водителей, которые убивают автоматическую коробку передач
Как привычка доедать приводит к перееданию

Самбурская вспомнила о драке с Хилькевич во время съёмок известного телесериала

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Настасья Самбурская, известная актриса, рассказала о слухах по поводу не сложившихся отношений с коллегой Анной Хилькевич на съёмочной площадке сериала "Универ".

Настасья Самбурская
Фото: vk.com by канал Настасья Самбурская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настасья Самбурская

По словам Самбурской, в самом начале выхода проекта, на одной из презентаций, журналист предложил им разыграть сцену драки в туалете, чтобы привлечь внимание к сериалу. Будучи тогда молодыми и не имея опыта в области пиара, они согласились на эту идею.

Однако, как подчеркнула Самбурская, другие СМИ начали активно распространять видеозапись этой сцены и писать о том, что их якобы развели по разным гримёркам. Но вся эта информация была ложной и не имела под собой никаких оснований. В заключение Настасья Самбурская назвала эту историю неудачным пиар-ходом.

Ранее Бьянка поделилась историей о поцелуе с Natan.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая. 

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Шоу-бизнес
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Певица Мия Бойка заявила о готовности выйти замуж и родить детей
Секрет вкусной яичницы: какое масло выбрать для идеального результата
Курьеры на вес золота — как подготовка к праздникам влияет на спрос
Владимир Лёвкин перед смертью удивил признанием о сыне: что сказал певец
5 простых способов порадовать вашу кошку
Бьянка дала совет россиянам с низким либидо
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Названы лучшие виды спорта при депрессии
Звезда Comedy Club высказался о жизни в Таиланде: ад во всём
Почему ночной уход за кожей важнее, чем вы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.