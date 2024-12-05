Бьянка раскрыла, почему на самом деле поцеловала женатого рэпера Natan

Певица Бьянка, настоящее имя которой Татьяна Липницкая, в беседе с журналисткой Алёной Жигаловой рассказала, что ради популярности поцеловалась с женатым рэпером Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов.

Фото: vk.com by Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бьянка

Исполнительница призналась, что не испытывает чувств к коллеге по сцене и убеждена, что и Natan использовал этот момент, чтобы привлечь внимание. Однако Жигалова предположила, что Бьянка могла понравиться рэперу как женщина.

"Откуда мне знать? Мы с ним не общаемся. Да и такое я бы даже спрашивать не стала. Потому что зачем мне это знать, если мне от него ничего не нужно?" — поделилась Липницкая.

Бьянка выразила уверенность, что и Лерчек использовала ситуацию с Natan ради популярности. При этом она заверила, что ни разу не слышала, чтобы артист разговаривал с женой по телефону.

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Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.



Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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