Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ароматный хлеб с лисичками: необычный рецепт грибной выпечки
Водителей хотят предупреждать о эвакуации машины за 10 минут
Черчесов оценил слова российского губернатора о коррупции в футболе
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников
Домашние маски для волос, которые действительно работают
Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи
Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда
Собачья ложь. Как питомцы учатся обманывать своих владельцев?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями

Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри, появившись на саммите New York Times DealBook в одиночестве, решил дать комментарий по поводу слухов о расставании с женой Меган Маркл.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Он отметил, что неоднократно читал в прессе о их переезде и возможном разводе. Со смехом он подчеркнул, что не стоит слишком доверять тому, что пишут в СМИ.

«Больше всего мне жаль троллей. Они строят свои надежды, но в итоге ничего не происходит. Поэтому мне их жаль, честно говоря», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в Великобританию, принц Гарри заявил, что не собирается покидать США. Он считает, что именно такой жизни — с женой и детьми — ему бы пожелала его покойная мать, принцесса Диана.

Ранее Сергей Соседов поделился своим мнением об успехе певца Шамана.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Авто
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Расчет даты посева: важные нюансы для огородников
Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл
Домашние маски для волос, которые действительно работают
Диетолог раскрыла, как сделать куриное мясо безопасным для семьи
Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца
Радикулит: как избавиться от болей в спине раз и навсегда
Собачья ложь. Как питомцы учатся обманывать своих владельцев?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Сечин: мир становится свидетелем парадокса новой угольной эры
Сестра Жанны Фриске отреагировала на разоблачение Дмитрия Шепелева: наконец-то выведут на чистую воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.