Принц Гарри впервые ответил на вопрос о разводе с Меган Маркл

Принц Гарри, появившись на саммите New York Times DealBook в одиночестве, решил дать комментарий по поводу слухов о расставании с женой Меган Маркл.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Он отметил, что неоднократно читал в прессе о их переезде и возможном разводе. Со смехом он подчеркнул, что не стоит слишком доверять тому, что пишут в СМИ.

«Больше всего мне жаль троллей. Они строят свои надежды, но в итоге ничего не происходит. Поэтому мне их жаль, честно говоря», — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в Великобританию, принц Гарри заявил, что не собирается покидать США. Он считает, что именно такой жизни — с женой и детьми — ему бы пожелала его покойная мать, принцесса Диана.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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