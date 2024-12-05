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Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов, говоря о популярности на российской эстраде певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, назвал его "проектом с большими инвестициями".

SHAMAN
Фото: Канал tt.me/novostishowbiz by Скриншот видео канала t.me/novostishowbiz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
SHAMAN

Сергей Соседов уверен, что востребованность артиста на федеральных каналах не может быть случайной, ведь он не обладает уникальными и сильными вокальными данными.

"Мы понимаем, что такие масштабы требуют серьёзных инвестиций. Он не дорабатывает фразы, бросает их, хотя у него есть школа. Я бы посоветовал ему работать в другом направлении", — высказал своё мнение музыкальный критик.

При этом Сергей Соседов подчеркнул, что единственной запоминающейся композицией у Шамана является песня "Я русский". По мнению критика, певцу необходим более качественный и полноценный репертуар.

Ранее сестра Жанны Фриске отреагировала на разоблачение Дмитрия Шепелева.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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