Сестра Жанны Фриске отреагировала на разоблачение Дмитрия Шепелева: наконец-то выведут на чистую воду

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, в личном блоге поделилась своим мнением о заявлении журналистки Алёны Жигаловой, которая утверждала, что именно телеведущий Дмитрий Шепелев разглашал в СМИ информацию о болезни артистки.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Шепелева в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Шепелев

В программе "Миллион вопросов" Алёна Жигалова подтвердила, что именно Дмитрий Шепелев, бывший возлюбленный Жанны Фриске и отец её ребёнка, делился с прессой подробностями о состоянии певицы. Журналистка заявила, что недавно получила неопровержимые доказательства этой информации.

Наталья Фриске не смогла остаться равнодушной к этому заявлению и напомнила, что ранее блогерша защищала Шепелева, а её отца пыталась вывести на эмоции.

"Наконец-то она призналась! Она устроила настоящий концерт, когда наш папа был у неё… Специально пыталась вызвать у него эмоции. А теперь она, видите ли, узнала!" — написала женщина.

В заключение она выразила радость от того, что Дмитрия Шепелева наконец-то выведут на чистую воду.

Ранее Алёна Водонаева поделилась своим опытом похудения после родов, не прибегая к спорту.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — российский и белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



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