Алёна Водонаева раскрыла, как смогла быстро прийти в форму после рождения сына

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Алёна Водонаева поделилась своим секретом, как быстро прийти в форму после родов, не занимаясь спортом.

Фото: Instagram by личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алена Водонаева

Экс-участница "Дома-2" отреагировала на недавний пост актрисы Настасьи Самбурской, которая утверждала, что убрать живот можно только с помощью диеты и кардиотренировок. Водонаева уверена, что результат возможен и без занятий спортом.

По словам блогерши, её часто спрашивают, как ей удалось привести себя в форму после рождения сына.

"Я целый год не нанимала няню и два раза в день не по одному часу наматывала круги на улице с коляской. Медленно, но упорно. 10 км утром и 10 км вечером на Воробьёвых горах — вот мой секрет", — поделилась Алёна Водонаева.

Она также подчеркнула, что важно научиться преодолевать лень, только тогда можно достичь настоящего результата.

Ранее победительница очередного сезона шоу "Ну-ка, все вместе" высказалась о поведении Сергея Лазарева.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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