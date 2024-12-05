Анна Хилькевич возмутилась поступком няни двухмесячной дочери: меня шибануло

Актриса Анна Хилькевич в своём Telegram-канале поделилась, что была неприятно удивлена поведением няни её двухмесячной дочери Оливии.

Вчера вечером Анна вместе с семьёй посетила концерт одной из своих дочерей. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что её младшая дочь не спит в своей кроватке. Оказалось, что няня уложила её спать рядом с собой на кровати.

"Меня это очень расстроило. Я, конечно, ревнивая, но всё же считаю, что такие моменты должны быть оговорены со мной заранее. Я никогда не слышала о том, чтобы няня укладывала ребёнка спать с собой!" — призналась артистка.

Многие поклонницы поддержали позицию Хилькевич и предположили, что в следующий раз няня может предложить ребёнку своё молоко. Однако нашлись и те, кто напомнил, что Анны не было дома и, возможно, няня была вынуждена использовать такой способ, чтобы успокоить девочку.