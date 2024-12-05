Жена Natan удивила неоднозначным постом на фоне скандала с артистом

Анастасия Швецова, супруга рэп-исполнителя Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов), опубликовала в своём личном блоге неоднозначный пост о тёмных сторонах личности на фоне недавнего скандала, связанного с артистом.

Многие комментаторы называют её ангелом, но она попросила не идеализировать её. Швецова напомнила, что у каждого человека есть свои тёмные стороны, и их нужно анализировать и правильно использовать. Например, их можно направить на творчество или на достижение других целей.

Эта публикация, по словам женщины, является ответом на негативные комментарии и боль тех людей, которые их оставляют.

"Это происходит, когда мы не осознаем свои тёмные стороны. Я призываю вас быть более осознанными и внимательными к себе", — заключила она.

Недавно журналистка Алёна Жигалова рассказала, что у артиста был роман с моделью Ксенией Гато, которая ждала от него ребёнка в то время, когда супруга Natan была беременна их вторым сыном.