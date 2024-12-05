Сергей Соседов прошёлся по Алле Пугачёвой: когда Господь хочет наказать, отнимает мозги

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что народная артистка СССР Алла Пугачёва сама разрушила свою карьеру и испортила репутацию.

В интервью программе "Легенда" на телеканале RTVI он выразил сожаление о том, что произошло с певицей в последние годы.

"Обзывать зрителей, которые вознесли её на Олимп, холопами и рабами… Как такое возможно? Это надо быть человеком, у которого совсем нет мозгов. Я даже не представляю, как такое возможно! Но, видимо, Господь, когда хочет наказать, действительно отнимает разум. Это, конечно, очень печально", — считает 56-летний Соседов.

При этом музыкальный критик продолжает восхищаться творчеством исполнительницы. Он считает талантливыми, в первую очередь, авторов её хитов, а не саму Аллу Пугачёву. Он подчеркнул, что её феномен заключается в умении правильно реализовать чужие идеи и задумки.