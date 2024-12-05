Сергей Шнуров раскрыл своё отношение к алкоголю: есть наркотики посильнее

Сергей Шнуров, певец и фронтмен группы "Ленинград", поделился своим отношением к алкоголю в интервью изданию "7Дней".

В ходе беседы журналисты рассказали артисту, что один из его коллег столкнулся с серостью будней после отказа от спиртных напитков. В ответ Шнуров заверил, что с ним такого произойти не может, так как в его жизни есть творчество.

"Один наш великий русский писатель сказал мне: "Мы с тобой, Сергей, никогда не сопьёмся, потому что у нас есть наркотики посильнее, мы умеем сочинять". Возможно, тот артист не умеет сочинять, поэтому его мир становится чёрно-белым. А у меня мир цветной, поэтому я не чувствую такой привязанности к алкоголю", — сказал он.

В том же интервью Сергей Шнуров высказал своё мнение о кризисе среднего возраста у мужчин. Он считает, что этот термин был придуман теми, кто хотел оправдать безрассудное пьянство.