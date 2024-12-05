Сбежавшую в Европу Ренату Литвинову заметили в Москве

Актриса и режиссёр Рената Литвинова была замечена в Москве спустя более двух лет с момента своего отъезда из России.

Как сообщает StarHit, Рената Литвинова прогуливалась в Столешниковом переулке в центре столицы, вероятно, в рамках фотосессии для одного из брендов.

Артистка не стала афишировать свой визит в социальных сетях, где продолжает публиковать лишь кадры с прогулками по улицам европейских городов и анонсирует свой предстоящий концерт, который пройдёт в Париже 13 декабря.

Рената Литвинова покинула Россию в 2022 году, обосновавшись во Франции вместе со своей подругой, певицей Земфирой* (признана в РФ иноагентом). Известно, что во Франции она занимается постановкой спектаклей и принимает участие в модных показах.