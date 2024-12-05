Ирина Салтыкова объяснила, почему артисты повышают гонорары

Певица Ирина Салтыкова поделилась своим мнением о причинах постоянного роста гонораров артистов.

В рамках мероприятия Made in Russia, организованного Seahava и РСПП, она пообщалась с журналистами. В частности, Ирина Салтыкова отметила, что на увеличение гонораров влияет множество факторов, включая инфляцию.

"Ну я не знаю. С инфляцией. Со многими вещами", — приводит её слова NEWS. RU.

Недавно стало известно, что заслуженный артист РФ Леонид Агутин выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе за 8-10 миллионов рублей. При этом с приближением праздников стоимость частного концерта увеличивается.

Кроме того, популярные комики также корректируют свои расценки в сторону увеличения. Например, Алексей Щербаков повысил стоимость выступления на 1,5 миллиона рублей для частных мероприятий к Новому году.