Бабушка Никиты Преснякова призналась, что внук отдалился от семьи

Солистка группы "Самоцветы" Елена Преснякова в беседе с изданием "78.ru" рассказала, что после переезда внука в США они с Никитой Пресняковым практически не общаются.

По словам артистки, у молодого человека всё хорошо, но на то, чтобы поддерживать связь с близкими, у него не остаётся времени. При этом ещё весной Елена Преснякова утверждала, что они постоянно созваниваются с внуком, который уехал из России.

Елена Преснякова и её супруг Владимир Пресняков-старший фактически вырастили мальчика, так как его родители — певцы Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший — больше занимались работой.

Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году, когда объявили о частичной мобилизации. Вместе со своей супругой, моделью Алёной Красновой, он переехал жить в США. Недавно появилась информация о том, что молодой человек выступает в барах и клубах с каверами на хиты российских артистов 2000-х годов.