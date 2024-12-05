Леонид Агутин практически перестал общаться со старшей дочерью: что случилось?

Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин в программе "Личные связи" рассказал, что в последнее время стал реже общаться со своей старшей дочерью Полиной. Он отметил, что 28-летняя девушка сильно изменилась, и её образ жизни стал другим.

По словам музыканта, его наследница живёт в Лондоне и последние полтора года редко выходит из дома.

"Уже полтора года она сидит безвылазно в четырёх стенах, и это, конечно, тяжело. Более того, я даже поймал себя на мысли, что мы стали реже созваниваться, потому что ей, в общем-то, нечего мне рассказать", — поделился Агутин.

Дочь Леонида Агутина от балерины Марии Воробьёвой получила юридическое образование во Франции. В настоящее время она работает в издательском доме в Лондоне и пишет книги.

Известно, что у Полины есть молодой человек, которого её знаменитый отец считает "хорошим парнем". Несмотря на восьмилетние отношения, пара пока не торопится сыграть свадьбу и завести детей.