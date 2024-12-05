Кристина Асмус съехалась с новым возлюбленным после первого свидания

Актриса Кристина Асмус и кинопродюсер Илья Бурец начали встречаться чуть больше месяца назад, а теперь они живут вместе и строят свои отношения. Как рассказала подруга артистки, они съехались сразу после первого свидания.

Кристина Асмус уже познакомила своего избранника с единственной дочерью Анастасией, и, по словам близких, они нашли общий язык. Друзья артистки в разговоре с "Комсомольской правдой" отметили, что продюсер начал оказывать знаки внимания Кристине сразу после их первой встречи и приложил все усилия, чтобы завоевать её сердце.

"Многие замечали его безответную влюбленность, он прямо говорил, что хочет общаться с Кристиной", — добавил инсайдер.

Известно, что Илья Бурец расстался со своей женой ещё в прошлом году после 12 лет брака, хотя бракоразводный процесс завершился только 18 ноября 2024 года.