Владимир Лёвкин незадолго до смерти раскрыл роль Аллы Пугачёвой в российском шоу-бизнесе

Певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Лёвкин незадолго до своей смерти дал интервью журналу "7Дней". В этом интервью он поделился своими мыслями о коллегах и многолетней работе в российском шоу-бизнесе. В частности, он прокомментировал слухи, которые ходили вокруг народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Владимир Лёвкин часто встречался с Аллой Пугачёвой на различных встречах и концертах. По его словам, певица всегда производила на него положительное впечатление, хотя и отличалась эксцентричностью. Он также отметил, что Алла Пугачёва действительно помогала своим фаворитам, но этим занимались и другие знаменитые музыканты.

"Пугачёва всегда благоволила к кому-то из артистов и помогала своим любимцам. То же самое можно сказать и об Иосифе Давыдовиче Кобзоне. И это нормально. Такова была эпоха. Люди буквально жили в своих образах и общались с окружающими так, как те позволяли им общаться", — заключил Лёвкин.

Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября 2024 года. По результатам вскрытия выяснилось, что причиной его скоропостижной смерти стала пневмония.