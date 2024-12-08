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Поклонники Ирины Аллегровой просят певицу выступить в новогоднюю ночь на ТВ

Шоу-бизнес

Фанаты певицы Ирины Аллегровой записывают видео с просьбами к певице поучаствовать в телевизионных новогодних огоньках.

Певица Ирина Аллегрова
Фото: https://vk.com/allegrovaofficial by ВК-аккаунт Ирины Аллегровой is licensed under public doman
Певица Ирина Аллегрова

Поклонники Ирины Аллегровой публично обращаются к исполнительнице с просьбой выступить в передачах "Голубой огонек-2025" и "Новогодняя ночь на Первом-2025".

Поклонники артистки на YouTube записали видеообращение к народной артистке России с просьбой не бросать своих зрителей в новогоднюю ночь без выступления.

"Без её участия невозможно себе представить ни один праздник, тем более Новый год, всё не то. Аллегрова — это традиция! Как мандарины, ёлка и шампанское, без которой невозможно представить Новый год", — пишут фанаты шальной императрицы российской эстрады в социальных сетях.

Сама звезда в одном из интервью говорила, что "голубой огонёк" "потерял какие-то свои традиции". Певица считает, что новогодние поздравления на ТВ смотрят только люди старшего поколения, а молодёжь справляет Новый год уже иначе.

Ранее директор PR-агентства рассказала, как артистов выбирают для участия в голубых огоньках на ТВ.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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