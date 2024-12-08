Поклонники Ирины Аллегровой просят певицу выступить в новогоднюю ночь на ТВ

Фанаты певицы Ирины Аллегровой записывают видео с просьбами к певице поучаствовать в телевизионных новогодних огоньках.
Поклонники Ирины Аллегровой публично обращаются к исполнительнице с просьбой выступить в передачах "Голубой огонек-2025" и "Новогодняя ночь на Первом-2025".
Поклонники артистки на YouTube записали видеообращение к народной артистке России с просьбой не бросать своих зрителей в новогоднюю ночь без выступления.
"Без её участия невозможно себе представить ни один праздник, тем более Новый год, всё не то. Аллегрова — это традиция! Как мандарины, ёлка и шампанское, без которой невозможно представить Новый год", — пишут фанаты шальной императрицы российской эстрады в социальных сетях.
Сама звезда в одном из интервью говорила, что "голубой огонёк" "потерял какие-то свои традиции". Певица считает, что новогодние поздравления на ТВ смотрят только люди старшего поколения, а молодёжь справляет Новый год уже иначе.
Ранее директор PR-агентства рассказала, как артистов выбирают для участия в голубых огоньках на ТВ.
Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
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