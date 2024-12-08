Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья

Актёр Станислав Дужников рассказал, какое значение в его жизни сыграл сериал "Воронины", в котором он исполнил одну из центральных ролей.
Станислав Дужников рассказал, что на съёмки сериала "Воронины" у него ушло 10 лет жизни.
Ранее актёр Олег Кассин призвал увеличивать качество российских фильмов.
"У меня появилась вторая семья. Со временем мы уже не обращались по имени и отчеству к нашим кинородителям, а только как к маме и папе. И они к нам относились, как к детям", — цитирует слова артиста "Вечерняя Москва".
Дужников поведал, что особенно трогательные отношения у него сложились с актрисой Анной Фроловцевой, которая была его сериальной мамой. По словам актёра, Анна Васильевна всегда интересуется его здоровьем и советует одеваться теплее, как настоящая родительница.
«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.
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Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.