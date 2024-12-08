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Почему усадьба в Великом Устюге Деда Мороза оказалась в центре скандала

1:13
Шоу-бизнес

В сети распространился слух о том, что Деда Мороза выгоняют из резиденции в Великом Устюге из-за долгов. Что же произошло на самом деле?

Дед Мороз
Фото: собственная работа by Leonrid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дед Мороз

Некоторые Telegram-каналы писали, что Дед Мороз якобы больше не принимает гостей в своей усадьбе в Великом Устюге. На его вотчине будто бы висят какие-то долги.

Поводом для домыслов стало судебное дело в отношении экс-гендиректора АО "Дед Мороз", а ныне владелицы ООО "Резиденция Великий Устюг". Сообщается, что данное дело никак не отразиться на резиденции зимнего волшебника.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили нестандартные идеи для проведения новогодних каникул.

О скандале высказался рекламный продюсер Олег Березуцкий.

"Некоторые могут использовать подобные слухи для привлечения внимания к себе или своему проекту. Создание информационной волны вокруг известного персонажа помогает увеличить количество просмотров, подписчиков или читателей", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Березуцкий признал, что на позитивной информации труднее делать PR.

Уточнения

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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