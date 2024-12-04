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Певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова

0:41
Шоу-бизнес

Певица Азиза стала ценным свидетелем в суде по делу об убийстве певца Игоря Талькова.

Певица Азиза
Фото: https://vk.com/aziza_info by ВК-аккаунт певицы Азизы is licensed under public doman
Певица Азиза

Певица Азиза выступила в суде с показаниями по делу Игоря Талькова.

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот", 33 года назад артистка видела ссору между своим бойфрендом Малаховым и директором Игоря Талькова Шляфманом.

По версии обвинения и при подтверждении свидетелей в ходе ссоры Шляфман случайно выстрелил в Игоря Талькова. 

Азиза заявила, что видела пистолет в руках у Шляфмана.

Ранее певица Наташа Королёва рассказала в суде, что произошло в день убийства Игоря Талькова.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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