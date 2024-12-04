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Дизайнер Карина Нигай резко высказалась о Павле Дурове

0:45
Шоу-бизнес

Гуру российской fashion-индустрии Карина Нигай пренебрежительно отозвалась об основателе Telegram Павле Дурове.

Бизнесмен Павел Дуров
Фото: https://vk.com/durov by ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman
Бизнесмен Павел Дуров

Карина Нигай назвала миллиардера Павла Дурова "душным". Усомнилась она и в честности его отношений с женщинами.

"Мне кажется, он не очень порядочный партнёр, судя по тому, какие новости о нём публикуют его бывшие женщины", — выразила своё мнение дизайнер в беседе с "Блокнотом".

Отдельно она вспомнила о донорстве спермы Дурова.

"Ещё он мужчина с большими яйцами. Осеменил буквально всю Россию и не только", — пошутила стилист.

Ранее сообщалось, какие сведения о себе Павел Дуров написал в донорской анкете.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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