Дизайнер Карина Нигай резко высказалась о Павле Дурове

Гуру российской fashion-индустрии Карина Нигай пренебрежительно отозвалась об основателе Telegram Павле Дурове.
Карина Нигай назвала миллиардера Павла Дурова "душным". Усомнилась она и в честности его отношений с женщинами.
"Мне кажется, он не очень порядочный партнёр, судя по тому, какие новости о нём публикуют его бывшие женщины", — выразила своё мнение дизайнер в беседе с "Блокнотом".
Отдельно она вспомнила о донорстве спермы Дурова.
"Ещё он мужчина с большими яйцами. Осеменил буквально всю Россию и не только", — пошутила стилист.
Ранее сообщалось, какие сведения о себе Павел Дуров написал в донорской анкете.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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