Лера Кудрявцева высказалась о новом тренде на странные пластические операции в Японии

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какие виды необычных пластических операций набирают популярность в Японии.

Фото: flickr.com by ZacharyOakes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ гейша

Лера Кудрявцева сообщила, что в Японии наметился тренд на странные пластические операции на ладонях рук.

Хирурги "корректируют" судьбу пациентов, меняя конфигурацию и длину линий на ладони. Это называется "коррекционной хиромантией".

По запросу клиента ему могут продлить "линию жизни" и нарисовать желаемые "линии брака и здоровья" на руках.

"Занавес", — кратко отреагировала на новый тренд звезда ТВ.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на свою редкую болезнь.

Уточнения

Хирома́нтия — одна из древнейших систем гадания об индивидуальных особенностях человека, чертах его характера, пережитых им событиях и его грядущей судьбе по кожному рельефу ладоней.



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