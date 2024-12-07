Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На какую пищу нужно налегать мужчинам, чтобы повысить потенцию
Замачивание орехов: как сделать продукт безопасным и вкусным
Почему важно мыть автомобиль даже зимой
Добавки, которые сделают грунт полезным для домашних цветов
Зимние тренировки: как разогреть суставы и избежать травм
Идеальный матрас: на что обратить внимание, чтобы забыть про боли в спине
4 казахстанских ресторана, которые стоит посетить, по версии французского рейтинга
Тревога или болезнь? Как отличить психоэмоциональные причины от соматических
Пенсионеры получат две выплаты в декабре

Лера Кудрявцева высказалась о новом тренде на странные пластические операции в Японии

0:42
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какие виды необычных пластических операций набирают популярность в Японии.

гейша
Фото: flickr.com by ZacharyOakes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
гейша

Лера Кудрявцева сообщила, что в Японии наметился тренд на странные пластические операции на ладонях рук.

Хирурги "корректируют" судьбу пациентов, меняя конфигурацию и длину линий на ладони. Это называется "коррекционной хиромантией".

По запросу клиента ему могут продлить "линию жизни" и нарисовать желаемые "линии брака и здоровья" на руках.

"Занавес", — кратко отреагировала на новый тренд звезда ТВ.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на свою редкую болезнь.

Уточнения

Хирома́нтия — одна из древнейших систем гадания об индивидуальных особенностях человека, чертах его характера, пережитых им событиях и его грядущей судьбе по кожному рельефу ладоней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Пенсионеры получат две выплаты в декабре
Как приготовить вкусную пасту лингвини с морепродуктами?
Упражнения для упругой груди: тренируйтесь дома и в зале
Один дома: как занять собаку и избежать бедствий
Как обучают собак-поводырей сопровождать людей до магазинов и метро?
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Названа неожиданная причина головной боли, при которой поможет лечение у ортодонта
Почему вам могут запретить пользоваться автомобилем
Как повысить уровень коллагена в организме
Как высокие ипотечные ставки разрушают мечты простых россиян о собственном жилье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.