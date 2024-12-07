Лера Кудрявцева высказалась о новом тренде на странные пластические операции в Японии

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какие виды необычных пластических операций набирают популярность в Японии.
Лера Кудрявцева сообщила, что в Японии наметился тренд на странные пластические операции на ладонях рук.
Хирурги "корректируют" судьбу пациентов, меняя конфигурацию и длину линий на ладони. Это называется "коррекционной хиромантией".
По запросу клиента ему могут продлить "линию жизни" и нарисовать желаемые "линии брака и здоровья" на руках.
"Занавес", — кратко отреагировала на новый тренд звезда ТВ.
Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на свою редкую болезнь.
Хирома́нтия — одна из древнейших систем гадания об индивидуальных особенностях человека, чертах его характера, пережитых им событиях и его грядущей судьбе по кожному рельефу ладоней.
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