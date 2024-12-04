Дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу после громкого развода родителей

Наследница Алсу высказалась об отношении к отцу Яну Абрамову после расставания бизнесмена с певицей.
16-летняя дочь певицы Алсу Микелла публично обратилась к Яну Абрамову после громкого развода матери и отца.
Микелла в день рождения отца трогательно поздравила родителя. В социальных сетях девушка разместила видео, на которых исполняет песню Мэрайи Кэри "My all". Ян Абрамов аккомпанировал на кадрах дочери на рояле.
"Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за всё!" — подписала видео Микелла.
У певицы Алсу и Яна Абрамова трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний сын Рафаэль.
Ранее Лев Лещенко высказался о причинах развода Алсу с Яном Абрамовым. Певец объяснил, что полностью стоит на стороне Алсу, которую знает с 9-летнего возраста.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.