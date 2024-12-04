Дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу после громкого развода родителей

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница Алсу высказалась об отношении к отцу Яну Абрамову после расставания бизнесмена с певицей.

Фото: https://www.instagram.com/mikellaabramova by Инстаграм Миеллы Абрамовой is licensed under public doman Дочь певицы Алсу Микелла

16-летняя дочь певицы Алсу Микелла публично обратилась к Яну Абрамову после громкого развода матери и отца.

Микелла в день рождения отца трогательно поздравила родителя. В социальных сетях девушка разместила видео, на которых исполняет песню Мэрайи Кэри "My all". Ян Абрамов аккомпанировал на кадрах дочери на рояле.

"Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за всё!" — подписала видео Микелла.

У певицы Алсу и Яна Абрамова трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний сын Рафаэль.

Ранее Лев Лещенко высказался о причинах развода Алсу с Яном Абрамовым. Певец объяснил, что полностью стоит на стороне Алсу, которую знает с 9-летнего возраста.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.