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Николай Сердюков назвал точный день, когда сделает предложение Ксении Бородиной

1:05
Шоу-бизнес

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков объяснил, как скоро он намерен просить руки и сердца звезды "Дома-2".

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Поклонники Ксении Бородиной недоверчиво относятся к новому бойфренду телеведущей. При этом сама Ксения довольна своим выбором и не исключает, что выйдет замуж за своего избранника.

Вместе влюблённые выходят в свет, где журналисты осыпают их вопросами о браке.

Сердюков объяснил, что выбирает подходящий день, чтобы осчастливить Ксению предложением. Новый год, по его мнению, не самое лучшее время для вручения обручального кольца.

"Давайте на 8 Марта. День рождения Ксении 8 марта — Международный женский день и предложение! Представляете, сразу за день", — высказался Сердюков.

Коллега Ксении Бородиной по телестройке Алёна Водонаева ранее призвала телеведущую не выходить замуж за Сердюкова. Звезда "Дома-2" привела аргументы против этого брака.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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