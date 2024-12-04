Николай Сердюков назвал точный день, когда сделает предложение Ксении Бородиной

Возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков объяснил, как скоро он намерен просить руки и сердца звезды "Дома-2".
Поклонники Ксении Бородиной недоверчиво относятся к новому бойфренду телеведущей. При этом сама Ксения довольна своим выбором и не исключает, что выйдет замуж за своего избранника.
Вместе влюблённые выходят в свет, где журналисты осыпают их вопросами о браке.
Сердюков объяснил, что выбирает подходящий день, чтобы осчастливить Ксению предложением. Новый год, по его мнению, не самое лучшее время для вручения обручального кольца.
"Давайте на 8 Марта. День рождения Ксении 8 марта — Международный женский день и предложение! Представляете, сразу за день", — высказался Сердюков.
Коллега Ксении Бородиной по телестройке Алёна Водонаева ранее призвала телеведущую не выходить замуж за Сердюкова. Звезда "Дома-2" привела аргументы против этого брака.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.